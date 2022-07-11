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Bayburt'ta zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Bayburt’ta zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Bayburt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayburt-Demirözü ilçesi Danişment köyü yol ayrımında S.Y'nin kullandığı 69 AT 266 plakalı otomobil, B.T. yönetimindeki 69 AK 303 plakalı otomobil ile Ü.Y.K, idaresindeki 69 AN 679 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

B.T'nin kullandığı otomobilin çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek yola devrildiği kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan H.T, E.T, B.T, M.S.T, Y.Y. ve A.E. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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