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DHKP-C'ye operasyon! Sözde cezalandırma kolu yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2022
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DHKP-C’ye operasyon! Sözde cezalandırma kolu yakalandı

Yasa dışı terör örgütü DHKP-C adına Sultangazi İlçesindeki “Gazi Mahallesi” sınırlarında faaliyetler yürüten, terör örgütü adına esnaflardan para topladığı, para vermeyen kişilere yönelik sözde cezalandırma eylemlerinde bulunduğu iddia edilen ve yasa dışı terör örgütünün içerisinde iddialara göre “Cezalandırma Kolu” olarak adlandırılan C.K. yakalandı.

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