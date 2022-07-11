Ayağaza’da feci kazadan inanılmaz kurtuluş! Araçtakiler burnu bile kanamadan kurtuldu
YAŞAM İHA
Sarıyer Ayazağa’da şoförünü hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dere yatağına fırladı. Araçta olan vatandaşlar da kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, saat 16.30 sularında Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık yolda meydana geldi.
DERE YATAĞINA UÇTU
İddiaya göre, sürücünün kontrolünden çıkan 34 BG 0075 plakalı hafif ticari araç, dere yatağına uçtu.
KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI
Kazada şans eseri araçta bulunan kimsenin burnu bile kanamadı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunanları sağlık kontrolden geçirirken, polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.
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