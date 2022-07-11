Kurban Bayramı'nın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesim işlemlerinin hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ile kurban kesimi hakkında detaylar belli oldu. Peki, Kurban Bayramı'nın 4. günü kurban kesilir mi? Diyanet 12 Temmuz Salı günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi son gün ne zaman? İşte merak edilenler...

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KADAR YAPILMALI?

Kurban, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.