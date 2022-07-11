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Bingöl'de feci kaza! İneğe çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Bingöl’de feci kaza! İneğe çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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