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Karabük’te sel afeti ardından yıkım kararı verilen evler tahliye edilmeye başlandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Karabük’te sel afeti ardından yıkım kararı verilen evler tahliye edilmeye başlandı

Karabük Yenice’de sel felaketi sebebiyle ağır hasar alan 4 ev yıkıldı. Yıkım kararı alınan 8 ev de yıkım öncesi vatandaşlar tarafından tahliye edilmeye başlandı.

Batı Karadeniz Bölgesinde Haziran ayının son haftasında olan sel afetinden en fazla etkilenen ilçelerden biri de Karabük'ün Yenice ilçesi olmuştu. İlçeye bağlı Tır köyünde afet ardından bir ev yan yatarken bir takım evler de ağır hasar almıştı. Bölgede yapılan hasar çalışmalarının akabinde köydeki dört ev ilk aşamada yıkıldıktan sonra dere yatağına yakın alanda bulunan 8 ev içinde yıkım kararı alındı.

GÖZYAŞLAR İÇİNDE AYRILDILAR

Kurban bayramını buruk bir şekilde yaşayan vatandaşlar yarım asırlık evlerinin gözyaşları içinde boşaltmaya başladı.

"DEVLET EVİMİZİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ"


Sel sonrası ağır hasar gören evleri yıkılan Münevver Akbıyık, 50 yıllık birikimlerinin yok olduğunu söyleyerek, "Devlet evimizi yapacağını söyledi. Yetim torunlarım var. İnşallah onların boynu bükük kalmaz" dedi.

"DÜNYA DEVLETLERİ TÜRKİYE'YE PARMAK ISIRIYOR"
Gözyaşları içinde yıllarını verdiği evinin yıkım kararı alındığını anlatan Ali Rıza Onan, "3 tane sel geçirdik ve hiç bir şey olmadı. Ama dere yatağına yakın diye yıkım kararı aldı. Devletimiz güçlü. Bizim devletimiz gibi güçlü devlet nerede var. Dünya devletleri Türkiye'ye parmak ısırıyor. Bana yardım etmesin, benden aşağıda olanlar var. Devlet bugün olmazsa yarın yıkılacak ve seni mağdur etmem diyor. Açık açık söylüyor" dedi.

Bayram sonrası yıkılacak olan 8 ev için tahliye kararı verildiği köyde vatandaşlar evlerindeki eşyalarını boşaltmaya devam ediyor.

Öte yandan, yaşanan sel afetinde büyük hasar gören ve yolların göçtüğü Şeker kanyonunda ise vatandaşlar tehlikeye rağmen doğa yürüyüşü yaparak, zarar gören alanları geziyor.

Yıkım kararı verilen evler boşaltılıyor YIKIM KARARI VERİLEN EVLER BOŞALTILIYOR

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