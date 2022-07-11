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Antalya’da gözü dönen kadınlar birbirilerine saç baş saldırdı! Çocukların araya girdiği kavga kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022
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Antalya’da gözü dönen kadınlar birbirilerine saç baş saldırdı! Çocukların araya girdiği kavga kamerada

Antalya’da bugün öğle sularında geneli kadın ve çocukların oluşturduğu 2 grup arasında nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Kavga anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesindeki bir çocuk parkı önünde meydana gelen olayda, çoğunluğunu kadın ile çocukların oluşturduğu ve yabancı uyruklu oldukları öne sürülen grup arasında nedeni bilinmeyen kavga çıktı.

Kadınların kavgasına çocuklar da dahil oldu.

15 KİŞİLİK KAVGADA TERLİKLER HAVADA UÇUŞTU

Yaklaşık on beş kişinin dahil olduğu kavgada kadınlar önce birbirlerini iterek yere düşürdü, sonra da birbirilerine terlik fırlattı.

Kadınların kavgasında olan çocuklara oldu KADINLARIN KAVGASINDA OLAN ÇOCUKLARA OLDU

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