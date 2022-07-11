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Evi yandı kiracısına saldırdı! Yumruklar havada uçuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Evi yandı kiracısına saldırdı! Yumruklar havada uçuştu

Avcılar'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı. Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi.

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