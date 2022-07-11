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Balıkesir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Balıkesir’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir batı gişeleri yakınında bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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