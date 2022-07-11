Devre arkadaşları şehit Cennet Yiğit’i anlattı! ’5 kez rüyama girdi’

Şehit Cennet Yiğit ile Ankara'daki Polis akademisinde birlikte eğitim aldığını ve birlikte mezun olduğunu belirten Komiser Kübra Karahan, "Biz Cennetle 2015'te akademide tanıştık. Cennet özel harekatçı oldu ama ben sakatlık yaşadığım için özel harekat kursuna gidemedim. Ama onların kurs dönemlerinde hafta sonları beraberdik. Cennet'le Ankara'da bir çay bahçesi vardı ve hafta sonları orada buluşup konuşurduk. Cennet bana kurstaki anılarını anlatıyordu. 'Devrem hadi sende gel, ne zaman geleceksin? diyordu. Ben de ona özel harekatçı olacağıma dair söz vermiştim. O gece ben Ankara'da yunuslarda çalışıyordum. Cennet, Gülşah, Kübra ve Seher'i aramama rağmen hiç birine ulaşamadım. 15 Temmuz'da 4 arkadaşımı birden aynı gün kaybedince acısı çok büyük oldu. Cennet güler yüzlü yardımsever biriydi. Cennet bana hep 'biz omuz omuza çatışacağız' derdi ama nasip olmadı" dedi.