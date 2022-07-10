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Türkiye'de ilk kez o ilde ortaya çıktı! Hemen fotoğrafını çektiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2022
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Türkiye’de ilk kez o ilde ortaya çıktı! Hemen fotoğrafını çektiler

Türkiye'de daha önce hiç görülmeyen bir kelebek türü, Kahramanmaraş Kelebek Vadisi'nde yapılan doğa gezisinde görüldü. Rhodostrophia olarak adlandırılan türü fotoğraflayan vatandaşlar, "Çektiğimiz fotoğrafın Türkiye’de bir ilk olması gurur verici" dedi.

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