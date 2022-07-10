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Son dakika: Bodrum'da orman ve makilik alanda yangın! Havadan müdahale başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
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Son dakika: Bodrum’da orman ve makilik alanda yangın! Havadan müdahale başladı

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman ve makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bodrum'un Bahçekaya Mahallesi Mumcular Barajı yakınındaki orman ve makilikte, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ile çok sayıda işçi sevk edildi.

Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bodrum’da orman yangını BODRUM'DA ORMAN YANGINI

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