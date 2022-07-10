Son dakika: Bodrum'da orman ve makilik alanda yangın! Havadan müdahale başladı
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman ve makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Bodrum'un Bahçekaya Mahallesi Mumcular Barajı yakınındaki orman ve makilikte, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ile çok sayıda işçi sevk edildi.
Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
📍Muğla / #Bodrum— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 10, 2022
Saat 15:19'da başlayan orman yangınına 11 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edilmiştir.
Yangınla mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/XuefC7A1Hz
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