Sojida Kalandarova’dan acı haber! ’Asit dökmedim porçöz attım’ demişti!

Özgür G., poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K.'nın üzerine savurdu. Yaralanan her iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Özgür G. ise sağ gözünü kaybetti. Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür G.'nin peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Özgür G.'yi Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli'ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu ifade ederek "Asit dökmedim. Sadece porçöz attım" diyen Özgür G., 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.