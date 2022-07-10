İstanbul'da unutulmayacak gece! 7 binden fazla şimşek çaktı
AFAD'ın İstanbulluları uyarmasının ardından başlayan sağanak yağış sonrası dereler taşarken birçok evi de su bastı. Öte yandan saat 05.15 itibarıyla İstanbul'da çakan şimşek sayısı da 7 bin olarak tespit edildi.
Megakent İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ilçelerde hayat adeta felç oldu. Esenyurt ilçesinde dere taştı, bir ev ve iş yerini su basarken, Haramidere'nin taşması sonrası en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri etkilendi.
ESENYURT'TA 2 AİLE SELDE MAHSUR KALDI
Esenyurt Belediyesi ve itfaiye ekiplerinin yoğun mesaisi sonrası evlerinde mahsur kalan 2 aile kurtarılırken, ekipler gece boyunca su baskını yaşanan evlerde çalışmalarına devam etti.
BEYKOZ'DA YILDIRIM DÜŞEN EVDE YANGIN ÇIKTI
AFAD'ın yaptığı sel uyarısının ardından sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz ilçesinde de caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düşerken, evde yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti. Beykoz'da aşırı yağış sebebiyle sahil yolu, caddeler ve bazı sokaklar su altında kaldı.
Bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.
İSTANBUL'DA GECEYİ AYDINLATAN 7 BİNDEN FAZLA ŞİMŞEK
İstanbul'da şimşekler de gece boyu gökyüzünü aydınlattı.
Megakentte saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı da 7 bin olarak tespit edildi.
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