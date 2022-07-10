İstanbul’da unutulmayacak gece! 7 binden fazla şimşek çaktı

Megakent İstanbul'da gece boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası bazı ilçelerde hayat adeta felç oldu. Esenyurt ilçesinde dere taştı, bir ev ve iş yerini su basarken, Haramidere'nin taşması sonrası en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri etkilendi.