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8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan'ın katili 9 yıl sonra yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
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8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

Konya'da 9 yıl önce, sulama tankerinin çarptığı araçta ailesiyle birlikte yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede geçen yıl yaşamını yitiren Zişan'ın ölümüne yol açan sürücü yakalandı. Acılı baba Murat Ali Can, "Zişan'ım geri gelmeyecek ama o kişi hak ettiği cezayı alsın" dedi.

Ilgın ilçesinde yaşayan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ın tedavisi için Konya'da hastaneye getirdi. Akşamda ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıkan Can ve ailesinin bulunduğu hafif ticari araca Kadınhanı yakınlarında dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen sulama tankeri çarptı.

8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

Kaza sonrası tanker sürücüsü kaçtı. Kazada Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, İkbal ve Eren yaralandı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakımda 8 yıl yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

'DOSYA YENİDEN AÇILIP, ÖZEL EKİP KURULDU'
Zişan'ın ölümünün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya 1,5 yıl önce yeniden açıldı. Jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip bölgede bulunan su kuyularına gidip gelebilecek tankerlerin plakalarını, sürücülerini belirledi.

8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

Bölgedeki tüm mahalle ve köylerde fiziki ve teknik çalışmalar yapan ekipler bugüne kadar yaklaşık 200 şüpheli ve araç tespit etti. Bu kişilerin birbirleri olan bağlantılarını değerlendiren ekipler, birer birer eleme yaptıktan sonra şüphelerini Mustafa Yalçın'a üzerinde yoğunlaştırdı.

8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

Yalçın'ın o dönem sulama tankeri kullandığını hatta kaza tarihinden kısa süre sonra aracını tamire getirip, çamurluk kısmında tamirat yaptırdığı tespit edildi. HTS analizlerinde de tutarlılık olduğu belirtildi. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Mustafa Yalçın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

JET İDDİANAME
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Mustafa Yalçın hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edilerek Yalçın hakkında dava açıldı.

8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

CEZASINI ALACAK AMA ZİŞAN'IM GERİYE GELMEYECEK'
Kızının ölümüne neden olan sürücünün yakalanıp, tutuklanmasının kendisini mutlu ettiğini belirten baba Murat Ali Can SABAH'a konuştu. Can, "Bunu bize yapan sürücü yakalanıp, tutuklanmış.

8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

Başta Konya Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Dosya yeniden açıldı, özel ekip kuruldu ve o sürücü 9 yıl sonra adalete teslim edildi.

8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

Bir baba olarak tabi ki mutluyum ama onun yakalanması Zişan'ımı geri getirmeyecek. Tek beklentimiz o kişinin hak ettiği en ağır cezayı almasıdır" ifadelerini kullandı.

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