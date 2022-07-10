8 yıl yaşam mücadelesi vermişti! Minik Zişan’ın katili 9 yıl sonra yakalandı

Bölgedeki tüm mahalle ve köylerde fiziki ve teknik çalışmalar yapan ekipler bugüne kadar yaklaşık 200 şüpheli ve araç tespit etti. Bu kişilerin birbirleri olan bağlantılarını değerlendiren ekipler, birer birer eleme yaptıktan sonra şüphelerini Mustafa Yalçın'a üzerinde yoğunlaştırdı.

