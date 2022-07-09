Van’da terör örgütü PKK’ya ağır darbe! Yaşam malzemeleri ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'da ypaılan terör operasyonu hakkında bilgilendirme yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar ilçesi Aruh Yaylası kırsalında, nokta istihbarata dayalı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak Operasyonu" gerçekleştirildi.