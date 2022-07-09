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GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 yaz gençlik kampı ne zaman?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 yaz gençlik kampı ne zaman?

GSB kamp başvuru sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için başvurular tamamlandı. Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapıldığı gençlik kamplarına başvuru yapan öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Peki, GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 yaz gençlik kampı ne zaman? İşte haberin detayları...

GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen yaz gençlik kamlarına başvurular tamamlandı. 2022 yılı içerisinde yapılacak yaz gençlik kamplarına başvuru yapan öğrenciler ve velileri büyük bir merakla başvuru sonuçlarını bekliyor. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 yaz gençlik kampı ne zaman? İşte cevaplar...

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın takvimine göre, 2022 yaz gençlik kampı başvuru sonuçları 11 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile Mavi(Deniz) ve Yeşil(Doğa) kamplarına sadece birer kez katılabilecek.

HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER DİKKAT!

Kampa katılmaya hak kazananlar sistem üzerinden indireceği başvuru belgesini gitmeye hak kazandığı kamp döneminin başlama tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar gençlik merkezlerine giderek onaylatması gerekmektedir.

- Başvuru formunun gençlik merkezine teslim edildiği tarihte 18 yaşını doldurmamış kampçıların başvuru formunun velisi tarafından imzalı olarak gençlik merkezine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

KAMPLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kamplar ücretsiz olup katılacakların ulaşım dâhil tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanır. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecek. Çadır kampına katılmaya hak kazananlar ulaşımlarını kendileri sağlayacak olup, ulaşım ücretleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

KAMP DÖNEMİ KAÇ GÜN?

Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacak. Bir kamp dönemi 6 gündür. Çadır kampı dönemi ise 4 gündür.

Çadır kampında konaklamalar Bakanlık tarafından temin edilen çadırlarda yapılacak.

Kamp başvurularının değerlendirilmesinde;

a) Aile aylık net geliri 4.253,00 TL'nin (2022 asgari ücret) altında olanlara,

b) Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezlerine üye olanlar,

c) Eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere,

d) Kamplara katılmak amacıyla üç yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, öncelik tanınacak.

e) Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz etmeyenlerin başvuruları iptal edilecek, yerine yedek listeden kampçı ataması yapılacaktır.

YAZ KAMPLARINA YAŞ ŞARTI NEDİR?

Yaz dönemi gençlik kamplarına katılacaklarda aranacak yaş şartları:

Deniz kamplarına;

* 12-13 yaş grubu (2010-2009 doğumlu erkek)
* 14-15 yaş grubu (2008-2007 doğumlu erkek)
* 12-13 yaş grubu (2010-2009 doğumlu kız)
* 14-15 yaş grubu (2008-2007 doğumlu kız)

Doğa kamplarına;

* 16-17 yaş grubu (2006 - 2005 doğumlu erkek)
* 18-22 yaş grubu ( 2004- 2000 tarihleri arası doğumlu erkek)
* 23-25 yaş grubu (1999 - 1997 tarihleri arası doğumlu erkek)
* 16-17 yaş grubu (2006 - 2005 doğumlu kız)
* 18-22 yaş grubu (2004- 2000 tarihleri arası doğumlu kız)
* 23-25 yaş grubu (1999 - 1997 tarihleri arası doğumlu kız)

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