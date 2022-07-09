GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen yaz gençlik kamlarına başvurular tamamlandı. 2022 yılı içerisinde yapılacak yaz gençlik kamplarına başvuru yapan öğrenciler ve velileri büyük bir merakla başvuru sonuçlarını bekliyor. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, GSB kamp başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 yaz gençlik kampı ne zaman? İşte cevaplar...

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın takvimine göre, 2022 yaz gençlik kampı başvuru sonuçları 11 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile Mavi(Deniz) ve Yeşil(Doğa) kamplarına sadece birer kez katılabilecek.