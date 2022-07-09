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Trabzon’da bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken kıskıvrak yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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Trabzon’da bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken kıskıvrak yakalandı

Trabzon 'un Of ilçesinde 31 yaşındaki Yusuf E., içki aldıkları esnada 25 yaşındaki arkadaşı Müslüm Cengiz'i bıçakladı. Cengiz, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, olayın akabinde Yusuf E. de bir evden çalıp, giydiği giysiyle kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçen gece ilçenin Sulaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

ALKOL ALIRKEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

İlçede tavuk döner satışı yapılan dükkanda çalışan Yusuf E., arkadaşı Müslüm Cengiz ile kaldıkları evde alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

AĞIR YARALADI

Tartışmanın büyümesiyle Yusuf E., Cengiz'i bıçakla ağır yaralayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Cengiz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

14 SAAT SONRA KISKIVRAK YAKALANDI

İnceleme başlatan ekipler, cinayet şüphelisini, olaydan 14 saat sonra bir evden çaldığı kıyafetlerle üzerini değiştirip, kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan Yusuf E., sorgusu için emniyete götürüldü.

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