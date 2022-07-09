Trabzon’da bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken kıskıvrak yakalandı

Olay, geçen gece ilçenin Sulaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

ALKOL ALIRKEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

İlçede tavuk döner satışı yapılan dükkanda çalışan Yusuf E., arkadaşı Müslüm Cengiz ile kaldıkları evde alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.