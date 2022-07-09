Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazı nasıl niyet edilir? Diyanet şükür namazı kılınışı
Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı bu sabah kılınan bayram namazının ardından başladı. Kurban kesim işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, kesim sonrası şükür namazı kılıyor. Şükür namazı kılınışı hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazı nasıl niyet edilir? İşte Diyanet şükür namazı kılınışı...
Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban kesen vatandaşlar, kesim işlemlerinin ardından Allah'ın verdiği nimete şükretmek için iki rekat nafile namazı kılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurban kesim işlemlerinin ardından şükür namazı kılınabileceği bildirildi. Peki, şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazı nasıl niyet edilir? İşte Diyanet şükür namazı kılınışı...
ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?
Kurban keseildikten sonra şükür namazı kılınmaktadır. 2 rekatlık şükür namazının kılınışı şu şekilde:
1. Rekat
* "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Şükür namazı kılmaya" diye niyet ederiz
* "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
* Sübhaneke'yi okuruz
* Euzü-besmele çekeriz
* Fatiha Suresini okuruz
* Kur'an'dan bir sure okuruz
* Rüku'ya gideriz
* Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
* Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
* Besmele çekeriz
* Fatiha Suresini okuruz
* Kur'an'dan bir sure okuruz
* Rüku'ya gideriz
* Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
* Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
* "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
ŞÜKÜR SECDESİ NASIL YERİNE GETİRİLİR?
Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek maksadıyla Allah rızası için yaptığı secdeye 'şükür secdesi' denilir. Resûl-i Ekrem'in (s.a.s.) bir şeye sevindiğinde veya sevindirici bir haberle müjdelendiğinde Allah'a şükretmek için secde ettiği rivayet edilmiştir (Ebû Dâvûd, Cihad, 174; İbn Mâce, İkâmetü's-salât, 192).
Bu secdelerin abdestli olarak yapılacağı konusunda bir hadis bulunmamaktadır. Bazı fakihler namaza kıyas ederek abdesti gerekli görmüşlerdir.
Şükür secdesi şöyle yapılır: Kıbleye dönerek tekbir alıp secdeye varılır, secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah'a hamd ve şükür edilip yine tekbir alarak ayağa kalkılır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 597-598).
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:
(el-En'âm, 79)
Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."
Anlamı: "Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."
(el-En'âm, 162)
Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."
Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."
Bu ayetlerden sonra,
Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.
Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.
Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazı nasıl niyet edilir? Diyanet şükür namazı kılınışı
- Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır? Kurban kesilince kılınan namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet açıklaması
- Kurban eti kavurma tarifi: Lezzetli kolay ve ağızda dağılan bayram kavurması nasıl yapılır? İşte kavurma yapılışı
- YKS sınav sonuçları 9 Temmuz'da açıklanır mı? YKS sonuçları bayramda açıklanacak mı?
- 500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı?
- Sevgiliye, kurumsal, arkadaşa, kayınvalideye Kurban Bayramı mesajları! WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel Kurban Bayramı mesajları
- Anneye, babaya, ablaya, abiye Kurban Bayramı mesajları! Ölmüş anneye, babaya Kurban Bayramı mesajları ve sözleri 2022...
- 28 Mart 2011'de Gürcistan'da, satmak için hurda metaller arayan 75 yaşındaki bir kadın, bulduğu yer altı kablolarını kopartınca hangisine neden olmuştur?
- Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı? 2022 Kurban Bayramı'nda 4 gün ulaşım bedava mı, ücretli mi?
- Balıkesir bayram namazı saati 2022: Balıkesir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Balıkesir bayram namazı saati!
- Bingöl ve Bayburt bayram namazı saati 2022: Bingöl ve Bayburt'ta Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Uşak ve Van bayram namazı saati 2022: Uşak ve Van'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıklaması