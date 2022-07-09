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Son dakika | Kurban Bayramı'nda İstanbul Arnavutköy'de korkutan yangın: Helikopterler havalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Son dakika | Kurban Bayramı’nda İstanbul Arnavutköy’de korkutan yangın: Helikopterler havalandı

Son dakika... İstanbul Arnavutköy'de buğday tarlasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için helikopterler de havadan destek veriyor.

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