Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır? Kurban kesilince kılınan namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet açıklaması
Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı, Müslümanlar açısından büyük öneme sahip. Kurban kesim işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, kurban kestikten sonra hangi namazın kılınması gerektiğini araştırıyor. Peki, kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır? Kurban kesilince kılınan namaz kaç rekat, nasıl kılınır? İşte cevaplar...
Kurban kestikten sonra kılınan namaz hangisi? Müslümanlar açısından büyük öneme sahip Kurban Bayramı, sabah kılınan bayram namazının ardından başladı. 12 Temmuz Salı günü sona erecek Kurban Bayramı'nda kurban kesim işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, kılınması gereken namazın hangisi olduğunu araştırmaya başladı. Peki, kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır? Kurban kesilince kılınan namaz kaç rekat, nasıl kılınır? İşte merak edilenler...
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILINIR MI?
Diyanet tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir."
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ NASIL KILINIR?
Kurban kestikten sonra şükür niyetine nafile namazı kılmak isteyen kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder.
1.Rekat
Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.
Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.
"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.
Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunur.
"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
Ardından secdeye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.
KURBAN KESTİKTEN SONRA KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?
Kurban sonrası namaz olarak şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından teşbih çekilir ve dua edilir.
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
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