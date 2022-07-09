09 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi cadde ve sokaklar suyla doldu

Bursa'yı sağanak ve fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi cadde ve sokaklar suyla doldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2022
ABONE OL
Bursa’yı sağanak ve fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi cadde ve sokaklar suyla doldu

Son dakika haberi... Bursa'da öğleden sonra etkili olan fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar suyla doldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA