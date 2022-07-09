Madra Dağları'nda kıyısından dönüldü! Alevler ormana sıçramadan çözüldü
YAŞAM İHA
Balıkesir Havran’da Madra Dağları eteklerinde, ormanda yanarak alev topuna dönen araca Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Havran Orman İşletme Şefliği ormanlık alanı içinde kalan Ayrancı Mevkii-Hüseyinbeşeler Mahallesi arasındaki asfalt yol üzerinde hareket halindeyken bilinmeyen bir neden yanan 35 KPS 56 plakalı otomobile kısa süre içinde alev topuna döndü.
ORMAN YANGINI ÖNLENDİ
Yangına ilk olarak Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri iki arozöz ile müdahale ederek olması muhtemel bir orman yangınını önledi.
Söndürme ve soğutma çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de katıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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