Kurban eti kavurma tarifi: Lezzetli kolay ve ağızda dağılan bayram kavurması nasıl yapılır? İşte kavurma yapılışı

BAYRAM KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Kurbanlığın kavurmalık olan yerlerinden özellikle sırt kemiğine yakın yerden çabuk pişen yumuşak etler seçilir. Kavurmalık et doğranır. Doğranan etler büyükçe bir tencereye alınır. Biraz etin kendi yağından da eklenir. Önce suyunu verip sonrada suyunu çekene kadar et ocakta yavaş yavaş ateşte kendi halinde kavrulmaya bırakılır. Asla tuz atılmaz. Sonra etten yavaş yavaş çıtır çıtır ses gelmeye başlayınca artık suyu kalmamış sadece yağında kavruluyor demektir işte o zaman biraz tuz eklenip altı kapatılır ve sıcak sıcak servis yapılır.