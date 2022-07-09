D-650’de feci kaza! Kamyon ve yolcu otobüsü çarpıştı
Son dakika haberi...Sakarya D-650 karayolu Geyve ilçesinde yolcu otobüsü ile kargo kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çarpışmanın etkisi ile otobüs içerisinde bulunan S.A. ve Y.Y. isimli 2 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince otobüs içerisinde sıkışan yaralı kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile Bilecik istikameti ulaşıma kapandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav sonuçları 9 Temmuz'da açıklanır mı? YKS sonuçları bayramda açıklanacak mı?
- 500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı?
- Sevgiliye, kurumsal, arkadaşa, kayınvalideye Kurban Bayramı mesajları! WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel Kurban Bayramı mesajları
- Anneye, babaya, ablaya, abiye Kurban Bayramı mesajları! Ölmüş anneye, babaya Kurban Bayramı mesajları ve sözleri 2022...
- 28 Mart 2011'de Gürcistan'da, satmak için hurda metaller arayan 75 yaşındaki bir kadın, bulduğu yer altı kablolarını kopartınca hangisine neden olmuştur?
- Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay bedava mı? 2022 Kurban Bayramı'nda 4 gün ulaşım bedava mı, ücretli mi?
- Balıkesir bayram namazı saati 2022: Balıkesir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Balıkesir bayram namazı saati!
- Bingöl ve Bayburt bayram namazı saati 2022: Bingöl ve Bayburt'ta Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Uşak ve Van bayram namazı saati 2022: Uşak ve Van'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıklaması
- Hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- "Kocanın karısına verdiği ad" hangisinin sözlük tanımıdır?
- Kayıtlı öğrenci sayısı en çok olan üniversite hangisidir?