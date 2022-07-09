Kaza yapan sarhoş kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan emniyet memuruna direndi

TAKVİYE EKİPLERDE FAYDA ETMEDİ

Fedorishcheva Yana'nın zorluk çıkarması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan kadın turist aynı zamanda cep telefonuyla da video kaydı aldığı görüldü. Polis ekipleri kadın turiste bu davranışları sonucunda yaşayabileceği durumları anlatırken umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Kadın turist kendisini görüntüleyen gazetecilere poz vermesi pes dedirtti. Kadını güçlükle araçtan çıkartan polis ekipleri gözaltına alarak sağlık raporu için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi.