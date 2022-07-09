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Kaza yapan sarhoş kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan emniyet memuruna direndi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Kaza yapan sarhoş kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan emniyet memuruna direndi

Antalya’da kaza yapan Ukraynalı turist araçtan inmemek için uzun süre direndi. Zorlukla araçtan indirilen kadın turist, kendisine uyarı yapan emniyet güçlerine kulak asmazken kameralara poz verdi.

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Yana, 06 AGF 517 plakalı otomobil ile seyir halindeyken önünde ilerleyen Rukiye Gören yönetimindeki 34 VB 8444 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Gören'in yanında yolcu konumundaki annesinin kaza nedeniyle fenalaşması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fenalaşan Tülin Tozal'ı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

ZORLU ANLAR YAŞANDI

Gerekli kontrollerin yapılması için polis ekiplerinin Fedorishcheva Yana'nın araçtan inmesini istemesiyle zorlu dakikalar başladı. Polis ekipleri dakikalarca Ukraynalı turistin araçtan inmesini, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli evrakların ibrazını istedi.

POLİS DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Polis ekiplerinin taleplerini yerine getirmeyen turist için polis ekipleri dakikalarca dil döktü.

TAKVİYE EKİPLERDE FAYDA ETMEDİ

Fedorishcheva Yana'nın zorluk çıkarması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan kadın turist aynı zamanda cep telefonuyla da video kaydı aldığı görüldü. Polis ekipleri kadın turiste bu davranışları sonucunda yaşayabileceği durumları anlatırken umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Kadın turist kendisini görüntüleyen gazetecilere poz vermesi pes dedirtti. Kadını güçlükle araçtan çıkartan polis ekipleri gözaltına alarak sağlık raporu için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan sarhoş turist polise zorluk çıkardı KAZA YAPAN SARHOŞ TURİST POLİSE ZORLUK ÇIKARDI
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