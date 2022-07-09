Kaza yapan sarhoş kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan emniyet memuruna direndi
Antalya’da kaza yapan Ukraynalı turist araçtan inmemek için uzun süre direndi. Zorlukla araçtan indirilen kadın turist, kendisine uyarı yapan emniyet güçlerine kulak asmazken kameralara poz verdi.
Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Yana, 06 AGF 517 plakalı otomobil ile seyir halindeyken önünde ilerleyen Rukiye Gören yönetimindeki 34 VB 8444 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Gören'in yanında yolcu konumundaki annesinin kaza nedeniyle fenalaşması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fenalaşan Tülin Tozal'ı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
ZORLU ANLAR YAŞANDI
Gerekli kontrollerin yapılması için polis ekiplerinin Fedorishcheva Yana'nın araçtan inmesini istemesiyle zorlu dakikalar başladı. Polis ekipleri dakikalarca Ukraynalı turistin araçtan inmesini, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli evrakların ibrazını istedi.
POLİS DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ
Polis ekiplerinin taleplerini yerine getirmeyen turist için polis ekipleri dakikalarca dil döktü.
TAKVİYE EKİPLERDE FAYDA ETMEDİ
Fedorishcheva Yana'nın zorluk çıkarması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan kadın turist aynı zamanda cep telefonuyla da video kaydı aldığı görüldü. Polis ekipleri kadın turiste bu davranışları sonucunda yaşayabileceği durumları anlatırken umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Kadın turist kendisini görüntüleyen gazetecilere poz vermesi pes dedirtti. Kadını güçlükle araçtan çıkartan polis ekipleri gözaltına alarak sağlık raporu için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? EGM ile PA 2022/1.Dönem Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman?
- SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi...
- YKS İÇİN GERİ SAYIM... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2022 bugün, erken açıklanır mı?
- Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti en az kaç kişiye dağıtılır? Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı? Diyanet açıklaması
- Kurban Bayramı'nda fitre ve zekat verilir mi? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilir? Tüm detaylar
- Kurban eti ilk gün hemen yenir mi, ne zaman yenir? Kurban eti ne kadar dinlendirilmeli? Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?
- Kurban kesimi ne zaman biter? Diyanet: Kurban kesim vakti ne zaman? Kurban ne zamana kadar kesilmeli, son gün ne zaman?
- Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Şükür namazı nasıl niyet edilir? Diyanet şükür namazı kılınışı
- Kurban kestikten sonra hangi namaz kılınır? Kurban kesilince kılınan namaz kaç rekat, nasıl kılınır? Diyanet açıklaması
- Kurban eti kavurma tarifi: Lezzetli kolay ve ağızda dağılan bayram kavurması nasıl yapılır? İşte kavurma yapılışı
- YKS sınav sonuçları 9 Temmuz'da açıklanır mı? YKS sonuçları bayramda açıklanacak mı?
- 500 TL bayram harçlığı yeniden gündemde! e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı başvurusu var mı?