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Araç kuyruğu 1 kilometreyi aştı! Tekirdağ girişinde yoğunluk

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Araç kuyruğu 1 kilometreyi aştı! Tekirdağ girişinde yoğunluk

Son dakika haberi... Kurban Bayramı'nın ilk gününü Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler, Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

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