Bursa’da mağazaya giren kurbanlık koyun paniğe sebep oldu! O anlar kamerada

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

İş yeri sahibi İnci Genç Topuklular şok olduklarını dile getirerek, "Bayram dolayısıyla iş yerim doluydu. Kurbanlık koyun bir anda içeriye dalınca neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.