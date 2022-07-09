Bursa’da mağazaya giren kurbanlık koyun paniğe sebep oldu! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
Bursa İznik’te kurban pazarından kaçan koyun bir kadın giyim mağazasına girdi. İçeride yaşanan panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
MAĞAZADA KURBANLIK PANİĞİ KAMERADA
Bayramlık kıyafet için iş yerinde bulunan kadınlar kurbanlık koyunu görünce kaçmaya çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar güvelik kameralarınca an ve an kaydedildi.
"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"
İş yeri sahibi İnci Genç Topuklular şok olduklarını dile getirerek, "Bayram dolayısıyla iş yerim doluydu. Kurbanlık koyun bir anda içeriye dalınca neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.
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