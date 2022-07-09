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Bursa’da mağazaya giren kurbanlık koyun paniğe sebep oldu! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Bursa’da mağazaya giren kurbanlık koyun paniğe sebep oldu! O anlar kamerada

Bursa İznik’te kurban pazarından kaçan koyun bir kadın giyim mağazasına girdi. İçeride yaşanan panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde kurban pazarından kaçan koyun ilçe merkezindeki bir bayan giyim mağazasına girdi.

MAĞAZADA KURBANLIK PANİĞİ KAMERADA

Bayramlık kıyafet için iş yerinde bulunan kadınlar kurbanlık koyunu görünce kaçmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvelik kameralarınca an ve an kaydedildi.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

İş yeri sahibi İnci Genç Topuklular şok olduklarını dile getirerek, "Bayram dolayısıyla iş yerim doluydu. Kurbanlık koyun bir anda içeriye dalınca neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

Mağazaya giren kurbanlık koyun paniği kamerada MAĞAZAYA GİREN KURBANLIK KOYUN PANİĞİ KAMERADA

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