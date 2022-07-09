Kargolar ne zaman açılıyor? Bayram sonrası kargo şirketleri ne zaman çalışacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kargo gönderecek ya da kargo bekleyen vatandaşlar, Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan kargoların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

8 Temmuz arefe günü öğleden sonra kapanan kargolar, Kurban Bayramı süresince yani 9-10-11-12 Temmuz'da kapalı olacak. Kargo şirketleri 13-14 Temmuz'da açık olacak. 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kapalı olacak olan kargo şirketleri 16 Temmuz Cumartesi günü yarım gün çalışacak.