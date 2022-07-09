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Kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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Kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo...

Kargolar ne zaman açılıyor? 2022 Kurban Bayramı resmi tatili süresince kargolar kapalı olacak. Kargo gönderecek ya da bekleyen olan vatandaşlar, kargo şirketlerinin ne zaman çalışmaya başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Kargolar ne zaman açılıyor? Bayram sonrası kargo şirketleri ne zaman çalışacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kargo gönderecek ya da kargo bekleyen vatandaşlar, Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan kargoların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

8 Temmuz arefe günü öğleden sonra kapanan kargolar, Kurban Bayramı süresince yani 9-10-11-12 Temmuz'da kapalı olacak. Kargo şirketleri 13-14 Temmuz'da açık olacak. 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kapalı olacak olan kargo şirketleri 16 Temmuz Cumartesi günü yarım gün çalışacak.

2022 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

2022 MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

2022 ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras Kargo, pazar günleri kapalıdır.

2022 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

2022 UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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