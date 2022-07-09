Kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo...
Kargolar ne zaman açılıyor? 2022 Kurban Bayramı resmi tatili süresince kargolar kapalı olacak. Kargo gönderecek ya da bekleyen olan vatandaşlar, kargo şirketlerinin ne zaman çalışmaya başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Kargolar ne zaman açılıyor? Bayram sonrası kargo şirketleri ne zaman çalışacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kargo gönderecek ya da kargo bekleyen vatandaşlar, Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle kapalı olan kargoların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, kargolar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı sonrası kargolar ne zaman çalışacak? Yurt içi, MGN, Aras, PTT Kargo ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...
KARGOLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
8 Temmuz arefe günü öğleden sonra kapanan kargolar, Kurban Bayramı süresince yani 9-10-11-12 Temmuz'da kapalı olacak. Kargo şirketleri 13-14 Temmuz'da açık olacak. 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle kapalı olacak olan kargo şirketleri 16 Temmuz Cumartesi günü yarım gün çalışacak.
2022 PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet vermektedir.
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