Arefe günü sağlık ocağı açık mı? 8 Temmuz Cuma hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Son açıklamalar

Arefe günü sağlık ocağı açık mı? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban arefesi ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bugün sağlık ocağı, hastane ya da eczanelerde işleri olan vatandaşlar, bu yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, arefe günü sağlık ocağı açık mı? 8 Temmuz Cuma hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçilecek. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.