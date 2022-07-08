08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü sağlık ocağı açık mı? 8 Temmuz Cuma hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Son açıklamalar

Arefe günü sağlık ocağı açık mı? 8 Temmuz Cuma hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Son açıklamalar

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022
ABONE OL
Arefe günü sağlık ocağı açık mı? 8 Temmuz Cuma hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Son açıklamalar

Arefe günü sağlık ocağı açık mı? Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle bazı yerler kapalı olacak. Kurban arefesinde en çok merak edilenlerden biri de sağlık ocağı, hastaneler ve eczaneler oldu. Bu yerlerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, arefe günü sağlık ocağı açık mı? 8 Temmuz Cuma hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Arefe günü sağlık ocağı açık mı? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban arefesi ise 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bugün sağlık ocağı, hastane ya da eczanelerde işleri olan vatandaşlar, bu yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, arefe günü sağlık ocağı açık mı? 8 Temmuz Cuma hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verdikten sonra nöbetçi eczane sistemine geçilecek. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde hastanelerde sadece "Acil servisi" hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için hastanelerde poliklinikler de öğlene kadar hizmet verecek. Öğleden sonra hastanelerde bayram tatili başlayacak.

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Sağlık ocakları da arefe gününde öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra sağlık ocaklarında bayram tatili başlayacak. Sağlık ocakları 18 Temmuz Pazartesi günü açık olacak.tatili başlayacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için bankalar öğlene kadar açık olacak. 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra FAST harici yapılan EFT'ler de 18 Temmuz'da hesaplara geçecek.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

PTT'de 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün resmi tatil nedeniyle öğlene kadar hizmet verecek. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte PTT'ler 18 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Arefe günü yurt genelinde kargo şirketleri öğlene kadar açık olacak. 8 Temmuz öğleden sonra kargo dağıtımı ya da kargo teslimi olmayacak. Kargo hizmetleri 18 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

8 TEMMUZ AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

8 Temmuz Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için noterler öğlene kadar hizmet verecek. Noterler, Kurban Bayramı'nda ise kapalı olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA