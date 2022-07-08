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Son dakika: Mersin ve Kars'ta valilikler ormanlık alanlara girişleri yasakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Son dakika: Mersin ve Kars’ta valilikler ormanlık alanlara girişleri yasakladı

Son dakika haberi... Yaz aylarının gelmesi ve olağanüstü hava durumları nedeniyle illerde orman yangılarına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak Mersin ve Kars'ta valilikler ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

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