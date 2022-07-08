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Bağcılar’daki silahlı saldırıda: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Bağcılar’daki silahlı saldırıda: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırgan, husumetlisi olduğu öne sürülen iki şahıs sokak ortasında vurdu. Saldırıda bir şahıs yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı.

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