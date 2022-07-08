Bağcılar’daki silahlı saldırıda: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Olay, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1899. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğlen sularında kimliği belirsiz bir şahıs, husumetli olduğu fırında çalışan Mensur Ataş'a ateş etti. VATANDAŞLAR DURUMU EKİPLERE İHBAR ETTİ Saldırganın ateş açmasıyla fırında bulunan Mehmet Sarıgül kaçmaya çalıştı. Ataş'ı silahla vuran saldırgan, daha sonra sokak ortasında kovaladığı Mehmet Sarıgül'e de ateş açtı. 2 kişiyi vurduktan sonra zanlı kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. SAĞLIK DURUMU KRİTİK Polis sokakta güvenlik çemberi oluştururken, ağır şekilde yaralanan Ataş ve Sarıgül ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ataş'ın hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenilirken, tedavi altına alınan Mehmet Sarıgül'ün ise durumunun kritik olduğu kaydedildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN