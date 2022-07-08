Kurban Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi? 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatili için yola çıkacak olan vatandaşlar, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konu hakkında açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi? 2022 bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? 9-10-11-12 Temmuz'da yollar bedava mı? İşte merak edilenler...

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Devletin işlettiği köprü ve otoyollar, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 9 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, ücretsiz olacak.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.