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Kurban Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi? 2022 bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? 9-10-11-12 Temmuz...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Kurban Bayramı’nda otoyollar ücretsiz mi? 2022 bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? 9-10-11-12 Temmuz...

Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? 2022 Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte 9 günlük tatil başlayacak. 15 Temmuz ile birleştirilen Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Tatil için yola çıkacak olan vatandaşlar konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi? 2022 bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? 9-10-11-12 Temmuz'da yollar bedava mı? İşte cevaplar...

Kurban Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi? 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatili için yola çıkacak olan vatandaşlar, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konu hakkında açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı'nda otoyollar ücretsiz mi? 2022 bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? 9-10-11-12 Temmuz'da yollar bedava mı? İşte merak edilenler...

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Devletin işlettiği köprü ve otoyollar, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 9 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, ücretsiz olacak.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu

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