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Adana'da sokak ortasında silahlı kavga!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Adana’da sokak ortasında silahlı kavga!

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yerde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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