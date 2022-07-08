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Son dakika: Bolu'da TIR yangını! TEM'in İstanbul yönü 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Son dakika: Bolu’da TIR yangını! TEM’in İstanbul yönü 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı

Son dakika haberi... TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki PVC yüklü TIR alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürülürken, TIR ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yabancı plakalı PVC yüklü TIR'da bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, TIR'ı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede büyüyen alevler ise TIR'ı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle TIR ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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