Son dakika: Bolu’da TIR yangını! TEM’in İstanbul yönü 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı

Olay, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yabancı plakalı PVC yüklü TIR'da bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, TIR'ı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.