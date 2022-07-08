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16 yaşındaki Bahar Berber’in feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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16 yaşındaki Bahar Berber’in feci sonu! Acı haber herkesi ağlattı

Yürekleri yakan olay Trabzon'un Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düşen Bahar Berber (16), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden olay, dün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde yaşandı.

Bahar Berber, binanın 4'üncü katındaki dairelerinin balkonundan iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Berber, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan, skolyoz hastası Bahar Berber'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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