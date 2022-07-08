Antalya’da Roma figürlü heykele tekme atıp yakmaya çalıştı





'NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUZ'



Esnaf Hüseyin Öztaş, "Sabah 05.00 sıralarında tahminim alkollü bir kişi önce heykele saldırıyor. Tekme atıyor sonra ayağını incitiyor. Daha sonra benzin döküp yakıyor. Neden yaptığını bilmiyoruz. Zarar veriyor sadece, turistik bir yerde olmaması gerekiyor. Hiç hoş değil. Gelen geçen bunu görüp soruyor. Neden, niçin yapıldı diye soruyorlar" dedi.



Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin heykelin onarımı için çalıştığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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