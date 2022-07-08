Şanlıurfa’da korku dolu anlar! Video uğruna ölümden döndü

Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla dolaşan Gülseren G., sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekmeye başladı. Gülseren G., köprüde çekim yaparken dengesini kaybedip kanala düştü.

Arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, kanala halat attı. Halata tutunan Gülseren G., polisin yardımıyla çıkarıldı. Gülseren G., daha sonra bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.