08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Otomobil TIR’a çarptı araç hurdaya döndü

Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Otomobil TIR’a çarptı araç hurdaya döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.07.2022
ABONE OL
Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Otomobil TIR’a çarptı araç hurdaya döndü

Afyonkarahisar’da gurbetçi bir ailenin bulunduğu otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Konya-Emirdağ yolunda meydana gelen trafik kazasında gurbetçi bir ailenin bulunduğu otomobil bir tıra arkadan çarptı.

Kazada lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Dişli kasabası yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; E.Y. isimli gurbetçinin kullandığı 2-BTV-041 plakalı otomobil H.S. idaresindeki 33 AHN 841 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya dönerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA