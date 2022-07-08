Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Otomobil TIR’a çarptı araç hurdaya döndü

Edinilen bilgilere göre; E.Y. isimli gurbetçinin kullandığı 2-BTV-041 plakalı otomobil H.S. idaresindeki 33 AHN 841 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya dönerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.