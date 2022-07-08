Afyonkarahisar’da korkutan kaza! Otomobil TIR’a çarptı araç hurdaya döndü
YAŞAM İHA
Afyonkarahisar’da gurbetçi bir ailenin bulunduğu otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Konya-Emirdağ yolunda meydana gelen trafik kazasında gurbetçi bir ailenin bulunduğu otomobil bir tıra arkadan çarptı.
Kazada lüks otomobil hurdaya döndü.
Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Dişli kasabası yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; E.Y. isimli gurbetçinin kullandığı 2-BTV-041 plakalı otomobil H.S. idaresindeki 33 AHN 841 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya dönerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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