Artvin’de dehşete düşüren olay! Kayıp çift ölü bulundu

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye giderek bölge halkı ile dron destekli arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan arama çalışması sonucunda köy yakınlarında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çift, 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanış halde bulundu. Çiftin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından ip ve sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.