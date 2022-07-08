Artvin’de dehşete düşüren olay! Kayıp çift ölü bulundu
YAŞAM İHA
Artvin’in de dün kayıp ihbarında bulunulan çift ölü bulundu. ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çiftin 200 metre yükseklikten düştüğü tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, AFAD ekipleri tarafından metrelerce derinlikten çıkartıldı.
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Badekaya köyünde ikamet eden 74 yaşındaki Ahmet Çokadar ve 68 yaşındaki eşi Yadigar Çokadar dün sabah saatlerinde çeşmeden su doldurmak için evden çıktı.
Bir daha çiftten haber alamayan ailesi ve yakınları kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye giderek bölge halkı ile dron destekli arama kurtarma çalışması başlattı.
Yapılan arama çalışması sonucunda köy yakınlarında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çift, 200 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanış halde bulundu. Çiftin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından ip ve sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
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