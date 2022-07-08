08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de "Bu kadın yüzünden AIDS oldum" diyerek saç-baş saldırdı! O anlar kamerada

Güngören'de "Bu kadın yüzünden AIDS oldum" diyerek saç-baş saldırdı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
ABONE OL
Güngören’de Bu kadın yüzünden AIDS oldum diyerek saç-baş saldırdı! O anlar kamerada

İstanbul’un Güngören ilçesinde gözü dönen bir kadın, kocasının kendisini aldattığını söylediği kadını adım adım takip edip, evini buldu. Peşinden de "Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler" diyerek kadını yerde sürükleyerek saç-baş saldırdı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen sabah sularında Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, buldu.

Evinin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi.

ÇIKINCA SALDIRMAYA BAŞLADI

Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı.

"BU KADIN YÜZÜNDEN AIDS OLDUM"

Kadını saçından tutarak yerde sürüklerken, "Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın" şeklinde bağırdı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Kadın yumruklar da atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı.

KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.

“Bu kadın yüzünden AIDS oldum diyerek saldırdı! "BU KADIN YÜZÜNDEN AIDS OLDUM" DİYEREK SALDIRDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA