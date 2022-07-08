FETÖ'cü hainler 15 Temmuz'da Ferhat Koç'u şehit etti! Düğün değil şehadet heyecanıymış
15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekât ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı'nı hedef alan FETÖ'cüler, o gece nöbet tutan kahramanlardan 29 yaşındaki Ferhat Koç'u şehit etti. Şehit olmasaydı sabah damatlık ve gelinlik alacaktı. 15 gün sonra da evlenecekti. Ardında yarım kalmış hikayeler bırakan şehidin annesi Necla Koç, "Damatlık giydirecektim, kefen giydirdim. Son zamanlarda 'İçimde bir şeyler var' diyordu. 'Düğün heyecanı' diyorduk, meğer şehitlik heyecanıymış." dedi.
Düğün hazırlıkları yapan Koç, kanlı gecenin sabahında damatlık, nişanlısına da gelinlik alacaktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı tarafından 15 Temmuz şehitleri ve gazileri adına düzenlenen ağaç dikim etkinliğine katılan şehit annesi Necla Koç, SABAH'a konuştu:
DAMATLIK YERİNE KEFEN
Oğlum Gölbaşı Havacılık Dairesi'nde polis helikopter teknisyendi, 7 yıldır görev yapıyordu. 15 Temmuz'da gündüz nöbetçiydi. "Akşam da nöbette kalayım anne, sabah damatlık almaya giderken arkadaşlarımın hakkına girmeyeyim, onlara ayıp olmasın" demişti. Düğününe 15 gün vardı, sabah gidip gelinlik ve damatlık alacaktı, biz ona kefen aldık. Darbe girişiminden gece haberimiz oldu, hemen oğlumu aradım. "Anne şu an ışıklar kesik, ben sizi ararım" dedi. Son kez konuştuğumuzu bilmiyorduk. Damatlık giydirecektim, kefen giydirdim.
ŞEHİTLİK HEYECANIYMIŞ
Ben şehit haberlerini tekrar tekrar izlerdim, "Anne yeter artık kapat" derdi. O yangın bizim evimize de düştü ve artık evimizde sönmeyen bir ateş var. Oğlum polis olduğundan beri içimde garip bir his vardı, şehit olacağını hissediyordum. Evladım da son zamanlarda sürekli "Anne benim içimde bir şeyler var" diyordu. "Düğün heyecanı" diyorduk, şehitlik heyecanıymış.
Aradan 6 yıl geçti ama kaç yıl geçerse geçsin yürek yangını hafiflemiyor. Evlat acısı asla dinmiyor. Köz korlanıyor, ateş içinde duruyor. Her yıl 15 Temmuz'da ciğerlerimiz yeniden parçalanıyor. Evladımın hayalleri vardı, "Düğünümü kendim yaparım" diyordu. Ferhat bambaşkaydı, çok zeki çocuktu. Hayalleri yarım kaldı, biz de yarım kaldık, biz de öksüz kaldık. Adının yaşatılması bana gurur veriyor. Oğlum adına dikilen onlarca fidan oldu, bu bizi çok mutlu ediyor. Adı başta okullar olmak üzere birçok yerde yaşatılıyor. Yeni Ferhat'lar yetişiyor.
HAİNLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM
Vatan hainlerini Allah'a havale ediyorum. Allah onları kahrı perişan etsin. Bizim çocuklarımızın hiçbir suçu yoktu, görevinin başındaydı. Evladım onların okullarına gitmedi, hiçbir zaman da sevmiyordu. 'Aman anne, onların Kuran okuma bahanesi ile toplantıları olur, sakın katılma' derdi. Hiçbir zaman o hainlerle bir olmadı.
ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ
ŞEHIT Ferhat Koç İlkokulu'ndan mezun olan Yavuz Selim Bulut da (11) fidan dikme törenine katıldı. Bulut, "Okulumuza adı verilen Ferhat ağabeyin ailesi ile tanışmak ve onun adına fidan dikmek için geldim. Dikilen bir ağaçta benim de katkımın olması beni mutlu etti, gurur verdi. Onlar o gece kahramanlık göstererek bizler için hayatlarını feda etti, biz de onların emanetlerine sahip çıkmalıyız" dedi.
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