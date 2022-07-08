FETÖ’cü hainler 15 Temmuz’da Ferhat Koç’u şehit etti! Düğün değil şehadet heyecanıymış





ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ

ŞEHIT Ferhat Koç İlkokulu'ndan mezun olan Yavuz Selim Bulut da (11) fidan dikme törenine katıldı. Bulut, "Okulumuza adı verilen Ferhat ağabeyin ailesi ile tanışmak ve onun adına fidan dikmek için geldim. Dikilen bir ağaçta benim de katkımın olması beni mutlu etti, gurur verdi. Onlar o gece kahramanlık göstererek bizler için hayatlarını feda etti, biz de onların emanetlerine sahip çıkmalıyız" dedi.