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Adana’da dehşete düşüren olay! Komşusunun evini yaktı, kendini yakmak istedi, özel harekat operasyonuyla yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Adana’da dehşete düşüren olay! Komşusunun evini yaktı, kendini yakmak istedi, özel harekat operasyonuyla yakalandı

Adana’da elektrik faturası yüzünden komşusunun evini yakan bir kişi daha sonra da kendini yakmak isteyince özel harekat polisi evin kapsını koçbaşıyla kırıp kadını etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Adana'da yaşanan olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 39 yaşındaki Meryem B., karşı komşusu olan kız kardeşinin kiracısı 26 yaşındaki Emine Ş. ile elektrik faturası ödeme konusunda tartıştı.

Tartışmanın ardından Meryem B., tutuşturucu jel ile Emine Ş.'nin evini ateşe verip, kendi evine kaçtı. Emine Ş.'nin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Polis ekiplerinin geldiğini görünce evinin kapısı kilitleyen Meryem B., kendisini yakacağını söyledi.

Müzakereci polis öfkeli kadını ikna edemeyince adrese özel harekat ekipleri de sevk edildi.

Bu sırada Meryem B. dama çıkıp, komşularına hakaretler savurmaya başladı.

Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girdi. Gözaltına alınan Meryem B., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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