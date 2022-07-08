Dev mirasını aramaya koyuldu! Ünlü iş insanı böyle harekete geçti
Son dakika haberleri: Adria Uluslararası Turizm ve Nakliyat şirketi yönetim kurulu başkanı Mahiye Şamdancı Kilercik, dedesi Ali Kilercik'in Osmanlı’da Sırbistan bölgesinde kalan 54 gayrimenkulünün tapuları dedesinin İstanbul'da bulunan evinden çıktı.
Sırbistan resmi makamlarına müracaat ederek gayrimenkullerin adına tescillendirilmesini isteyen iş kadını tespit davası açtı.
Dava dilekçesinde Osmanlı zamanında Sırbistan'ın Sancak Bölgesi Novipaza ile Yeni Bazar'daki bölgelerinde yer alan bu gayrimenkullerin tapularının gerçek olduğunun, esas belgelerin Sırbistan resmi makamlarınca orijinal olduğunun belirlenebileceğini ifade etti.
Dilekçede, Balkanlar olarak bilinen bölgede uzun yıllar süren savaş sebebiyle bu işlemlerin aile tarafından yapılamadığını, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin düzelmesiyle veraset konusunda yardımcı olabilmek amacıyla yardım edildi.
Ayrıca Yugoslavya devleti zamanında arşiv kayıtlarının yakıldığı anlatılan dilekçede, "Tapularım orijinaldir, bu durumu Türkiye'deki Osmanlı arşivlerinden istinabe yoluyla talep edebilir ve gerçeği görebilirsiniz" denildi.
MİRAS DAVASI İÇİN SIRBİSTAN'DAN TALEP
Gayrimenkullerin dedesi Ali Kilerci'ye ait olduğunu, bu durumun tescil edilmesi ardından miras için mal tespit davasında kullanacaklarını söyleyen Kilercik, açtığı dava nedeniyle Sırbistan resmi makamlarından yardım talebinden bulundu. Dava devam ediyor.
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