Avcılar’da kabus anları! Silahla tehdit edip, dövmeye başladılar

"BURADAN HEMEN GİDECEKSENİZ GÖZÜMÜZ GÖRMESİN"

Restoranın çalışanlarından Ömar Tarfah, "Bize sürekli geliyorlar. Silahla saldırdılar. Bizim elemanlarımızı darbettiler. Biz bunu her zaman yaşıyoruz. Yeni bir şey değil. Buraya 5 kişi gelip, saldırmışlar. Bizim arkadaşlarımız ne yapacak? Adamların ellerinde silah var. Bizim arkadaşlarımızın elinden bir şey gelmez. Bizi tehdit ediyorlar. Bizi yolda gördükleri zaman durduruyorlar. Burada çalışıp çalışmadığımızı soruyorlar. Evet deyince de 'Buradan hemen gidecekseniz. Gözümüz görmesin' diyorlar. Artık nefret ettik. Görünce yolumuzu değiştiriyoruz" dedi.