Avcılar’da kabus anları! Silahla tehdit edip, dövmeye başladılar
İstanbul’un Avcılar ilçesinde, 5 kişi tehdit ettikleri öne sürülen patronu işyerinde bulamayınca, çalışanları dövmeye başladı. Bir şahsın elinde silahla ile gelip tehditler savururken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, 6 Temmuz akşam sularında Avcılar Merkez Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 5 şahıs akşam sularında restoranın önüne gelerek işyeri sahibi Adnan Alberkdar'ı çağırdı.
SANDALYE İLE SALDIRDI
Restoran sahibi bulamayan kişiler, bu sefer de restoran çalışanlarına saldırdı.
Kafenin içine giren saldırganlar, bir çalışanı sandalye ile darbetti. Diğer çalışanlara da saldıran şüpheliler, daha sonra tehditler savurmaya başladı.
Bu sırada bir kişi eline aldığı tabanca ile dükkanın önüne geldi. İçerde arkadaşının darbedildiğini gören bir çalışan, saldırganlara karşılık vermek istedi.
ŞANS EDERİ KİMSEYE İSABET ETMEDİ
Tabancalı saldırgan, arkadaşına saldırıldığını görünce ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler kimseye isabet etmedi. İşyeri sahibine tehditler savuran şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Alberkdar ise olay sonrası polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.
Alberkdar ifadesinde saldırganların bir süredir tehdit mesajları aldığı Mjd Alzibak tarafından tutulduğunu söyledi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
"BURADAN HEMEN GİDECEKSENİZ GÖZÜMÜZ GÖRMESİN"
Restoranın çalışanlarından Ömar Tarfah, "Bize sürekli geliyorlar. Silahla saldırdılar. Bizim elemanlarımızı darbettiler. Biz bunu her zaman yaşıyoruz. Yeni bir şey değil. Buraya 5 kişi gelip, saldırmışlar. Bizim arkadaşlarımız ne yapacak? Adamların ellerinde silah var. Bizim arkadaşlarımızın elinden bir şey gelmez. Bizi tehdit ediyorlar. Bizi yolda gördükleri zaman durduruyorlar. Burada çalışıp çalışmadığımızı soruyorlar. Evet deyince de 'Buradan hemen gidecekseniz. Gözümüz görmesin' diyorlar. Artık nefret ettik. Görünce yolumuzu değiştiriyoruz" dedi.
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