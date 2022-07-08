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Bursa’da panik anları! Otomobil yaşlı kadına çarptı | Vatandaşlar telefonda kızına moral verdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Bursa’da panik anları! Otomobil yaşlı kadına çarptı | Vatandaşlar telefonda kızına moral verdi

Bursa’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu öğrenip yaralı annesini telefonla arayan kızına, "Annenin durumu iyi" diyerek moral verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan kaza, Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde araç giriş alanında meydana geldi. 20 yaşındaki Şahin Ü. yönetimindeki 16 APC 421 plakalı otomobil, parkta yürüyen 69 yaşındaki Gülzade Demirezen'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Vatandaşlar, durumu öğrenip yaralı annesini telefonla arayan kızına, "Annenin durumu iyi" diyerek moral verdi. Yaralı kadın da kızına sesini duyurmak için seslendi.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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