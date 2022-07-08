Samsun’da feci kaza! Kavşakta otomobiller çarpıştı 6 kişi yaralandı
YAŞAM İHA
Samsun'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ters döndü. Kazada 1'i ağır 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hasateneye kaldırıldı.
Samsun'da yaşanan kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı eski Makro AVM Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgeye göre, 59 yaşındaki Kurtça D. idaresindeki 05 FR 652 plakalı otomobil ile 42 yaşındaki Ali A. yönetimindeki 06 AJ 1565 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atan 06 plakalı otomobil orta refüjde ters döndü.
Kazada, araç sürücüleri Kurtça D. ve Ali A. ile 58 yaşındaki Arif Y., 52 yaşındaki Ali D., 3 yaşındaki Ahsen Fatma A., 13 yaşındaki Emrah A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtça D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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