Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar? Manevi duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı Kurban Bayramı geldi çattı. 9 Temmuz Salı günü başlayan Kurban Bayramı, 4 gün sürecek ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Bayramın gelmesiyle birlikte teşrik tekbirleri hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bitiyor? Tekbir ne zaman, nasıl, kaç defa getirilir? İşte merak edilenler...

KURBAN BAYRAMI TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (23 Temmuz Cuma) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.