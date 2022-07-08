Kahramanmaraş’ta şoke eden olay! 6 aylık bebeğin midesi ve kalbi yan yana

İknur Bozdağ ise, "Ben 5. sınıf öğrenciyim ve diğer çocuklar gibi koşamıyorum. Güneşte çok duramıyorum. Vücudumda morarmalar oluyor. Geceleri ağrı çekiyorum. Hastalığımdan kurtulmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum ve benim gibi hasta olanları iyileştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Hatice Bozdağ ise, "Arkadaşlarım gibi koşup oynamak istiyorum. En çok kolum ağrıyor. Burnum kanıyor. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Benim gibi hasta olan çocukları iyileştirmek istiyorum" diye konuştu.