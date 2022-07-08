Kahramanmaraş’ta şoke eden olay! 6 aylık bebeğin midesi ve kalbi yan yana
Kahramanmaraş’ta yaşayan Esra ve İbrahim Bozdağ çiftinin glazmann trombasteisi hastası olan iki çocuğunun da burunları kanayıp sürekli baygınlık geçiriyorlar. Üç çocuklarının en küçüğü 6 aylık bebeklerinin ise kalbi ve midesi yan yana. Anne Esra Bozdağ, “Mahalledeki çocuklar oynuyor, koşuyorlar ama ben çocuklarıma sürekli bir kısıtlama getiriyorum. Bir şey olur korkusuyla çok hareket etmelerine izin veremiyorum. Sürekli evin içindeler ve çocukluklarını yaşayamadılar” dedi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Esra ve İbrahim Bozdağ çiftin çocukları 12 yaşındaki İknur ve 9 yaşındaki Hatice glazmann trombasteisi hastası.
ÇOCUKLARIN SIK SIK BURNU KANAYIP BAYILIYOR
Kızlarının çocukluğunu yaşayamadığını söyleyen anne Esra Bozdağ, "Kızlarımın vücudu hastalığı yüzünden beyaz kan üretmiyor. Sürekli hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Beyaz kanı biz buluyoruz. Eşim inşaat işçisi ve maddi anlamda zorlanıyoruz. 6 aylık bebeğimizin kalbi ve midesinin yan yana olduğunu öğrendik. Midenin de kalbi sıkıştırdığını söyledi doktor. Başka hastanelere götürdük ve orada da ciğerlerin de gelişmediğini söylediler. Doğduktan sonra ameliyat olması gerektiğini, eğer olmazsa yaşamasının imkânsız olduğunu söyledi. Çocuklarımın sürekli burnu kanıyor. Vücutlarında morluklar oluşuyor, bayılıyorlar. Mahalledeki çocuklar oynuyor, koşuyorlar ama ben çocuklarıma sürekli bir kısıtlama getiriyorum. Bir şey olur korkusuyla çok hareket etmelerine izin veremiyorum. Sürekli evin içindeler ve çocukluklarını yaşayamadılar" dedi.
İknur Bozdağ ise, "Ben 5. sınıf öğrenciyim ve diğer çocuklar gibi koşamıyorum. Güneşte çok duramıyorum. Vücudumda morarmalar oluyor. Geceleri ağrı çekiyorum. Hastalığımdan kurtulmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum ve benim gibi hasta olanları iyileştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.
Hatice Bozdağ ise, "Arkadaşlarım gibi koşup oynamak istiyorum. En çok kolum ağrıyor. Burnum kanıyor. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Benim gibi hasta olan çocukları iyileştirmek istiyorum" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler ÖSYM'de: 8 Temmuz YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2022 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekli maaşı bugün yatar mı? SSK, Bağ-Kur 2022 Temmuz zammı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?
- Shinzo Abe öldü mü? Japonya eski başbakanı Shinzo Abe sağlık durumu nasıl? Suikast olayı ne zaman oldu?
- Arefe günü yarım gün resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün çalışma saatleri nasıl olacak? Mesai saatleri...
- Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? 8 Temmuz Cuma günü toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray, İETT...
- YKS 8 Temmuz'da mı açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman, erken mi açıklanacak?
- ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?
- e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...
- Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson'ın dedesi kimdir?
- Motorin indirimi son dakika: 7 Temmuz mazot, benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
- Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa getirilir? Diyanet açıklaması
- Arefe günü oruç tutmak: Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü cumaya denk gelirse oruç tutulur mu?