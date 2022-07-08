15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı!

"BU GECE MEYDANLARDA OLMAYACAĞIZ DA NE ZAMAN OLACAĞIZ DEDİK"

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu geceyi anlatan gazi ve şehit yakını Yılmaztürk, "15 Temmuz, üzerinden 10 yıl da 100 yıl da geçse unutulmayacak. Milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir gün. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde darbelerin bittiği bir gün olarak da her zaman anılacaktır. O geceyi yaşayan bilir. İnsanın hayatında göremeyeceği sahnelerle doluydu. Ancak filmlerde olur derken kendimizi olayların içinde bulduk. O gün, normal bir gün gibi hayatımıza devam ediyorduk. Böyle bir olayın olduğunu duyduk ve hiç tereddüt etmeden yanımdaki 3 arkadaşımla birlikte bu gece meydanlarda olmayacağız da ne zaman olacağız dedik. Konu vatan, millet, bayrak, din olduğu zaman Türk milleti gerisini düşünmez. Önce Kısıklı'ya gittik. Orada kalabalık vardı ama olay yoktu. Köprünün sıkıntılı olduğunu duyunca tereddüt etmeden köprüye doğru gittik. Köprüye giderken silah seslerini duyduk. Türk milleti askerine her zaman bambaşka bakar; peygamber ocağı, Mehmetçik deriz. Kurulma sebebi Türk milletini korumak olan askerin halkına silah sıkması aklımızdan bile geçmedi. Orada kalabalık vardı. Halk orada toplanmış ama elinde silah, sopa, taş yok. Sadece bayrak ve dilinde tekbir var. Bu halde insanların üzerine yaylım ateşi açtılar. Biz oraya vardığımızda bunların Türk askeri olması imkansız, şerefli Türk ordusunun üniformasını çalmış hainler dedik" şeklinde anlattı.